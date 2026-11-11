Госдума приняла закон о раскрытии состава табачных изделий и вейпов

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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции.

Документ вносит изменения в закон "О коммерческой тайне". Согласно новым правилам, к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе такой продукции. В первую очередь это касается веществ, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также обладают канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами либо приобретают их при нагревании или тлении.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее в Марий Эл приняли закон, запрещающий продажу вейпов на территории региона с 1 марта 2027 года. Глава региона Юрий Зайцев уточнил, что особая опасность электронных сигарет заключается в том, что они популярны среди подрастающего поколения, вызывают привыкание и наносят серьезный вред организму.