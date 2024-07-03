Более 10 проектов реализуется по программе КРТ в восьми округах столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва по итогам июня опубликовала 13 проектов решений о комплексном развитии территорий. Общая площадь этих объектов превысила 69 гектаров, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В рамках 13 проектов редевелопмента планируется построить почти 2,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 574 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 13,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации проектов создадут свыше 34 тысяч рабочих мест", – отметил он.

Замглавы города уточнил, что пять площадок расположены на юге столицы, еще две находятся на западе города. По одному объекту реализуется на востоке, северо-востоке, юго-востоке и юго-западе Москвы, а также в центре города и Зеленограде.

Столица направила правообладателям участков и находящейся на их территории недвижимости письма, в которых предложила заключить договоры о комплексном развитии территорий. По истечении установленного законом срока на ответ Москва получит право на самостоятельное решение о способе реорганизации этих площадок.

"По опубликованным в июне проектам планируется строительство жилых и деловых кварталов – в зависимости от потребностей каждого района. Предусмотрено возведение почти 890 тысяч квадратных метров жилья. Также на участках появится более 1,2 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и 35 тысяч квадратных метров современных производств", – рассказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Самая маленькая из относящихся к программе площадок находится в Академическом районе. Ее площадь равна 0,9 гектара, а градостроительный потенциал составляет 6,2 тысячи квадратных метров. При этом самая большая территория расположена в части бывшей промзоны ЗИЛ. Ее площадь превышает 29 гектаров, на участке будет возведено около 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Вместе с тем Сергей Собянин подписал распоряжение, в соответствии с которым был одобрен план возведения делового центра на юге Москвы, где создадут 1,8 тысячи рабочих мест. Согласно документу, проект будет проводиться за счет частных инвестиций в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

