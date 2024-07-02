Производства по пошиву одежды появятся в Отрадном и Южном Медведкове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районах Отрадное и Южное Медведково возведут производства по пошиву одежды в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Москва заключила с инвесторами договоры аренды земли по льготной ставке в размере один рубль в год.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что площадь объектов составит порядка 20 тысяч квадратных метров. На северо-востоке Москвы создадут 650 рабочих мест. Размер инвестиций в проект превысит 1,5 миллиарда рублей.

В свою очередь, заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в столице сейчас работает более 350 предприятий легкой промышленности. Они обеспечивают граждан необходимой современной продукцией.

"По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает компании этой отрасли, в частности инвесторы могут получить земельный участок для строительства производства в рамках масштабного инвестиционного проекта", – отметил Ликсутов.

По словам заммэра, на новых производствах планируют изготавливать до 500 тысяч единиц продукции каждый год. На заводах будут отшивать форменную одежду, головные уборы, а также верхнюю одежду из натурального меха и кожи.

Кроме того, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что участок площадью 1,43 гектара находится на Вилюйской улице. Второй объект площадью 10 тысяч квадратных метров возведут на Алтуфьевском шоссе.

Ранее стало известно, что в Марьиной Роще стартовало строительство технопарка креативных индустрий "Густав". Общая площадь объекта составит 56 тысяч квадратных метров. Внутри нового кластера сделали просторные, свободные от колонн помещения, которые можно использовать для реализации любых творческих задач.

