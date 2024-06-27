Технопарки появятся в 10 округах Москвы по программе КРТ

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В 10 округах Москвы в рамках 42 проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить различные технопарки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Площадь будущих объектов составит от 10 тысяч до 362 тысяч квадратных метров. Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций", – заявил вице-мэр.

Ефимов напомнил, что всего у городских властей в проработке находится 236 проектов КРТ. После сооружения технопарков в столице появится около 194 тысяч рабочих мест. Технопарки возведут в рамках 9 проектов в СВАО, 7 – в САО, 6 – в ЮВАО, 5 – в ЗАО, по 3 – в ЮАО, ВАО, Зеленограде и ТиНАО, 2 – в СЗАО и 1 – в ЮЗАО.

Так, на месте бывшей промзоны Теплый Стан в Ясеневе за 10 лет возведут два производства с технопарками общей площадью 27 400 квадратных метров, подчеркнул руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

"На территории бывшей промзоны Вагоноремонт в САО планируется возведение нежилых объектов общей площадью 297,8 тысячи квадратных метров, в том числе технопарка", – сказал он.

Ранее стало известно, что в Марьиной Роще начали строить технопарк креативных индустрий "Густав". Кластер должен оживить район и стать центром притяжения людей и малого бизнеса. Современные здания расположат рядом с корпусами бывшего завода "Борец".

