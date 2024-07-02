Собянин одобрил строительство делового центра на юге Москвы в рамках городской программы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти одобрили план возведения делового центра на юге Москвы, в котором создадут 1,8 тысячи рабочих мест. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

"Одобрен план строительства делового центра площадью не менее 57 тысяч квадратных метров в Нагорном районе. Объект возведут около станции метро "Нагатинская" по адресу Варшавское шоссе, земельный участок 36", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, проекта будет осуществлен за счет частных инвестиций в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, цель которой состоит в привлечении застройщиков жилья к возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других городских объектов.

Инвесторы, которые предоставляют новые рабочие места, могут получить льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное возведение.

Между тем деловое пространство с гостиницей и спортивными центрами появится в Сокольниках по программе КРТ. На востоке Москвы будет возведено 135 тысяч квадратных метров недвижимости площадью 2,48 гектара.

