Собянин рассказал о реновации в районе Коптево

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Жители устаревшего жилья продолжают заселять вторую новостройку, возведенную по программе реновации в столичном районе Коптево. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Жилой комплекс состоит из двух корпусов, которые объединены подземной автостоянкой. Планировку квартир сделали так, чтобы обеспечить хорошее естественное освещение", – рассказал мэр.

Жители трех домов на улице Генерала Рычагова начали заселять новостройку в 3-м Новомихалковском проезде еще с января 2024 года. Планируется переселить 240 семей, добавил градоначальник.



Во дворе нового дома предусмотрели благоустроенную площадку. Новые квартиры уже получили более 18 тысяч жителей САО. При этом сейчас для горожан здесь строят 30 домов, 5 из которых расположены в Коптеве.

Ранее стало известно, что в Южнопортовом районе Москвы возводят дом на 194 квартиры. Ожидается, что новостройку по программе реновации на улице Петра Романова должны достроить в 2024 году.

