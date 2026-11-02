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02 ноября, 07:55

Экономика

Импорт СПГ Европой в октябре стал максимальным за пять месяцев

Фото: depositphotos/63ru78

В октябре Европа закупила наибольший за последние пять месяцев объем сжиженного природного газа из-за необходимости ускорить заполнение хранилищ перед зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe.

Поступления СПГ через европейские терминалы в газотранспортную систему Евросоюза в октябре составили около 11,1 миллиарда кубометров. Это на 4% выше сентябрьского уровня, но на 12% ниже, чем в октябре 2025 года.

За январь – октябрь 2026-го поступления СПГ в газотранспортную систему Европы замедлились до примерно 112 миллиардов кубометров. Показатель на 4% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас в беседе с Rapporteur заявил, что Европе следует предпринять хотя бы какие-то шаги для выхода из энергетического кризиса. В противном случае, по его словам, будут усиливаться призывы вернуться к закупкам российского газа.

По данным журналистов, ЕС столкнулся с самыми высокими с 2022 года ценами на газ, но до сих пор не выработал единого видения решения проблемы. Из повестки также исчез обещанный запрет на поставки российской нефти. Словакия подала иск против решения Европейской комиссии о запрете импорта газа, отмечает портал.

Ранее стало известно, что США выступают за то, чтобы в ближайшее время возобновить поставки российского газа в Европу по трубопроводам, идущим транзитом через Украину. Схема предполагает продажу российского газа через американского посредника, чтобы обойти европейские санкции. В Вашингтоне также пытались подать эту идею европейским лидерам как способ снизить цены на углеводороды.

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