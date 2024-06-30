Гостиницу и спорткомплексы возведут в Сокольниках по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Деловое пространство с гостиницей и спортивными центрами возведут в столичном районе Сокольники по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Рядом с этой территорией расположены улицы Шумкина, Маленковская и Русаковская. Ефимов указал, что на неэффективно используемом участке на востоке города площадью 2,48 гектара возведут 135 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Инвестиции в проект составят около 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,3 миллиарда рублей. В результате создадут более трех тысяч рабочих мест", – объяснил он.

Территорию благоустроят, а также разместят здесь 95 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая культурно-досуговые объекты, офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны, рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее он уточнял, что по программе КРТ в столице возводят уже 236 объектов, чья общая площадь превышает 3 тысячи гектаров. Из них более 80 находятся на активной стадии реализации.

