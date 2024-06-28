Дом на 194 квартиры построят по реновации в Южнопортовом районе Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/проектное решение

Дом на 194 квартиры построят по программе реновации в Южнопортовом районе на юго-востоке Москвы в 2024 году. Сейчас на площадке ведутся работы по устройству фундаментной плиты, рассказал глава Депстроя Рафик Загрутдинов.

Дом возводят по адресу улица Петра Романова, владение 10. Там ранее располагались два расселенных и демонтированных здания. Их жители переехали в новостройку на улице Петра Романова, дом 18.

По словам Загрутдинова, трехсекционный дом переменной этажности расположится буквой "г". На полузакрытой внутренней территории благоустроят зеленый двор. На торцевом фасаде здания расположат декоративное рельефное панно из стеклофибробетона с изображением Героя Советского Союза П. И. Романова.

Фасады дома облицуют бетонной плиткой и архитектурным бетоном. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы дома оформят витражным остеклением. В корпусах обустроят 194 квартиры: 68 – однокомнатных, 89 – двухкомнатных и 37 – трехкомнатных. Шесть из них адаптируют для маломобильных жильцов. В таких квартирах увеличат ширину дверных проемов и коридоров, установят специальную сантехнику.

В подъездах установят лифты грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. С помощью грузового лифта жители смогут спуститься на подземный паркинг.

Дом оснастят системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Вход в новостройку, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах сделают в один уровень с поверхностью земли. Так, родители с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи.

Кроме того, на территории вокруг дома обустроят две игровые зоны, спортивную площадку, установят скамейки. В рамках озеленения высадят деревья и кустарники, газоны и цветники.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в Красносельском и Басманном районах Москвы реорганизуют неэффективно используемые участки в рамках столичной программы комплексного развития территорий. Там построят около 50 тысяч квадратных метров жилья и разместят объекты для предоставления коммунальных услуг.