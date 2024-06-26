100 домов демонтировано по программе реновации в Москве с начала 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2024 года в Москве при помощи технологии умного сноса демонтировали 100 домов по программе реновации, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, больше всего зданий располагалось на западе столицы (66 домов). Среди районов наибольшее количество снесенных зданий находилось на юго-востоке Москвы (16 домов). На их месте появятся как современное комфортное жилье, так и социальные объекты.

Технология умного сноса стала стандартом для программы реновации. Ее основные принципы – безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще один из приоритетов умного сноса – максимальное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от повреждений.

Общий объем введенного в эксплуатацию жилья по реновации к концу 2024 года превысит шесть миллионов квадратных метров. С начала года уже возвели семь домов.

Ранее в Таганском районе Москвы снесли первые жилые дома в рамках программы реновации. Они стали первыми объектами, снесенными в рамках реализации программы в ЦАО. Здания располагались по адресам Нижегородская улица, дома 24 и 26.