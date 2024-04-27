Девятый дом по реновации возведен в Перове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Перово на востоке Москвы готовится к заселению девятое жилое здание, построенное по программе реновации. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, монолитный двухсекционный дом разной этажности находится по адресу улица Металлургов, дом 56/2. Всего в новостройке 158 просторных квартир с уже готовой улучшенной отделкой. Подземный паркинг рассчитан на 70 машино-мест. В течение полугода планируется переселение около 300 жителей района.

Новостройка находится недалеко от станции метро "Новогиреево". В районе развита социальная инфраструктура: есть медицинские и образовательные учреждения, а также Терлецкий парк с прудами и местами для отдыха.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что в Перове идет заселение уже в семь новостроек. Еще два дома по реновации готовятся к вводу в эксплуатацию. В районе приступили к переселению жители 16 домов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что программа реновации в Перове стартовала в ноябре 2020 года. За это время правообладателями современного жилья в новых домах стали более 2,2 тысячи человек. Еще свыше 200 москвичей продолжают осматривать предложенные варианты новых квартир и оформлять документы. Сейчас в Перове активно строятся жилые комплексы, два из них возводится на месте сноса уже расселенных домов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что более 160 тысяч москвичей начали переселяться в новые квартиры по реновации. За все время действия программы в эксплуатацию ввели 307 новостроек. По словам мэра, еще 472 дома сейчас находятся в работе.