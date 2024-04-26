Строительство жилого дома по программе реновации началось в Люблине

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Жилой дом по программе реновации начали строить в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил глава Депстроя Рафик Загрутдинов.

По словам руководителя Депстроя, новостройка появится по адресу улица Совхозная, земельный участок 55.2 (участок 21.1). Дом будет состоять из трех отдельно стоящих секций, которые будут объединены подземной автостоянкой.

"Сейчас ведется разработка котлована. Ввод объекта в эксплуатацию запланировали на 2026 год. В новом доме будет 552 квартиры: 120 однокомнатных, 391 двухкомнатная и 41 трехкомнатная", – рассказал Загрутдинов.

Семь квартир будут оборудованы для маломобильных жильцов. В них специалисты увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет соответствовать всем стандартам программы реновации. При внешней отделке дома используется система вентилируемого фасада с навесными трехслойными стеновыми панелями, облицованными кирпичом. На них будут установлены металлические корзины для кондиционеров.

Первый этаж дома будет нежилым, тут появятся магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, пункты выдачи заказов и многое другое. В вестибюле жилой части здания оборудуют зону для почтовых ящиков, комнату для хранения колясок и велосипедов, а также кладовую для уборочного инвентаря.

В каждой секции дома будут по четыре современных лифта, их них два грузоподъемностью 1 000 килограммов и два – по 630 килограммов. С помощью одного из лифтов жильцы дома смогут попасть на подземную парковку.

Специалисты оснастят новостройку системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, охраны входа в здание, видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Придомовую территорию также благоустроят и озеленят.

Ранее Загрутдинов рассказал, что возведение новостройки по программе реновации в Новогирееве завершится в 2024 году. Речь идет о жилом доме по адресу Мартеновская улица, владение 39. В настоящее время завершился монтаж монолитных конструкций.

До этого глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что более 4,6 тысячи жителей из 28 старых домов Измайлова переселились в новые квартиры за три года реализации программы реновации в этом районе.