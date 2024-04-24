Два корпуса по реновации введут в эксплуатацию на востоке Москвы в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Два жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Богородское в 2025 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство проходит во владении 1 на Игральной улице. В настоящее время специалисты возводят надземную часть корпусов. Они планируются переменной этажности по индивидуальному проекту.

"Объекты объединят стилевое оформление, дворовое пространство и автостоянка. Фасады зданий облицуют керамогранитными плитами, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением", – подчеркнул глава департамента.

Дом будет рассчитан на 486 квартир, семь из которых оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику и поручни в санузле, а дверные глазки и оконные ручки построят на низком уровне.

Первые этажи дома окажутся нежилыми. На них разместятся вестибюль жилой части здания, лифтовый холл, помещения для уборочного инвентаря, почтовых ящиков и технические комнаты. Также в здании установят современные грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации.

В новостройке сделают системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию, а также видеонаблюдение. На территории вокруг дома высадят деревья, газоны, цветники, возведут детскую и спортивную площадки, установят зону для отдыха.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 3 тысяч жителей Академического района получили новое жилье в рамках программы реновации. Он заявил, что сейчас в районе завершается строительство еще одной новостройки на улице Кедрова.

