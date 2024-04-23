Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 3 тысяч жителей Академического района получили новое жилье в рамках программы реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Также он уточнил, что всего должны получить новые квартиры 4,3 тысячи жителей Академического района.

"Максимально быстрыми темпами идет программа реновации в Академическом районе. В нее включены 19 домов", – поделился градоначальник.

Также мэр рассказал, что недавно по программе реновации сдали в эксплуатацию жилой комплекс на Новочеремушкинской улице на 577 квартир. На первом этаже в этом здании обустроили помещения под офисы и объекты сферы услуг, а для маломобильных граждан и родителей с колясками сделали безбарьерную зону.

"Установлена автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов", – добавил он.

Собянин заявил, что сейчас в районе завершается строительство еще одной новостройки на улице Кедрова.

Ранее глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что жилой дом для переселения по программе реновации начали возводить в Коптеве. По его словам, новостройка появится на земельном участке 17 в 3-м Михайловском переулке. В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы.

