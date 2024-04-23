Жилой дом построили на улице Ленской по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Строительство жилого дома завершилось в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы по программе реновации, заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он рассказал, что новостройка находится по адресу улица Ленская, земельный участок 8.

"Новостройка состоит из двух секций, на подземном уровне разместили паркинг. В доме 140 квартир: 30 однокомнатных, 94 двухкомнатные и 16 трехкомнатных", – сообщил Загрутдинов.

Готовая улучшенная отделка соответствует всем стандартам программы реновации, которые были утверждены постановлением правительства столицы. При отделке фасадов специалисты использовали клинкерную плитку природных бежевых и серых тонов, а также металлические кассеты. Это позволило гармонично вписать новый дом в облик района и выделить его на фоне окружающей застройки. На фасадах здания установлены металлические корзины для кондиционеров, а входы в подъезды оформлены витражным остеклением.

На первом этаже откроются магазины, спортклубы, кафе, кружки для детей и салоны красоты. В вестибюле жилой части дома размещены почтовые ящики, колясочная, кладовая для хранения уборочного инвентаря и комната консьержа с туалетом.

В каждой секции специалисты установили современные лифты грузоподъемностью в тысячу и 400 килограммов с визуальными и тактильными средствами информации. Также здание оснащено системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Придомовую территорию также благоустроили и озеленили. Во дворе появились детская и спортивная площадки, а также место для отдыха. Кроме того, здесь разбили газоны и цветники, высадили кустарники и деревья.

Ранее Загрутдинов сообщил, что жилой дом для переселения по программе реновации начали возводить в Коптеве. По его словам, новостройка появится на земельном участке 17 в 3-м Михайловском переулке. В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы.

До этого глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что жители 280 домов старого жилого фонда получили новые квартиры в рамках реализации программы реновации в столице в первом квартале 2024 года. Речь идет о 10,5 тысячи москвичей, отметил он.