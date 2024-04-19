Собянин: с начала года в Москве построен 21 социальный объект

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За первый квартал 2024 года в Москве возвели свыше 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1,15 миллиона построены по программе реновации. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"Возвели 21 соцобъект, среди которых 9 детских садов, 3 объекта здравоохранения и 3 школы. Одна из них, на 1 200 учеников, построена инвестором в ТиНАО в рамках программы создания мест приложения труда", – написал Собянин.

Специалисты завершили строительство трех спортивных объектов, в которые вошел спорткомплекс "Раменки", продолжил он.

Мэр уточнил, что, помимо социальной инфраструктуры, власти города развивают и транспортную систему – на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля открыли развязку, а в районе 24–25-го километров Ленинградского шоссе – путепроводы.

Кроме того, уже закончено формирование Белорусского вокзала, на московском городском вокзале Лианозово открылся южный вестибюль, а на МЦД-4 – северный вестибюль "Москва-Сити".

Собянин добавил, что к концу года специалисты завершат основные работы по Национальному космическому центру.

Ранее глава департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что в первом квартале 2024 года в рамках реализации программы реновации жители 280 домов старого жилого фонда получили новые квартиры. По его словам, цифры прошлого года за аналогичный период были на 3,4 тысячи меньше. Больше всего правообладателей в первом квартале 2024 года появилось в Юго-Западном административном округе – 2,2 тысячи, Восточном – 2,1 тысячи и Юго-Восточном – 1,5 тысячи москвичей.