Собянин: за 10 лет отреставрировано более 2 тысяч объектов культурного наследия

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем охраны памятников и достопримечательностей, который отмечается с 1984 года для привлечения внимания к сохранению объектов всемирного культурного наследия.

По словам мэра, в столице на данный момент сосредоточено порядка 8 500 исторических памятников. Кроме того, он уточнил, что за последние 10 лет в городе удалось отреставрировать более 2 000 старинных объектов культурного наследия.



"Палитра московских объектов культурного наследия разнообразна: от деревянного зодчества до промышленной архитектуры", – отметил Собянин в своем телеграм-канале.



Также мэр напомнил, что многовековую историю хранят и столичные парки. Например, на территории музея-заповедника "Коломенское" расположено 16 памятников архитектуры федерального значения, включая Спасские ворота и церковь Казанской иконы Божьей Матери.

Ранее Собянин заявил, что в Дни исторического и культурного наследия москвичи смогут познакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах с примерно 300 памятниками культурного и исторического значения. Всего же запланировано более 600 мероприятий, уточнил мэр.

