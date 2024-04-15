Пушкинский музей проведет мероприятия к 150-летию первой выставки импрессионистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По случаю 150-летия со дня открытия первой выставки импрессионистов Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина организует специальные мероприятия. Об этом сообщается на сайте музея.

В рамках цикла просветительских мероприятий специалисты расскажут об особенностях живописи импрессионистов, специфике ранней фотографии и первых кинематографических опытах, уточнили в сообщении.

Мероприятия пройдут с 15 апреля по 15 мая. Ознакомиться с программой можно на сайте музея.

Первая выставка импрессионистов состоялась в 1874 году в мастерской фотографа Надара на бульваре Капуцинок в Париже. В 1895 году в кафе на бульваре состоялся премьерный кинопоказ работ братьев Люмьер.

Ранее в Москве открылся музей театра "Современник". Он был создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта "Современник": планета Волчек". Музей условно разделен на две части, образующие единое смысловое пространство.

