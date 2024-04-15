Фото: Московский театр "Современник"

Музей театра "Современник" открылся в Москве в его день рождения, 15 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Музей был создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта "Современник": планета Волчек", который приурочен к 90-летию со дня рождения актрисы и режиссера Галины Волчек.

В театре сформировался большой архив материалов и редких экспонатов, собранных его сотрудниками. В коллекции музея представлены протоколы обсуждений спектаклей и заседаний худсовета, фотографии артистов и репетиций. Также можно будет посмотреть на экземпляры текстов пьес, афиши и программки всех мероприятий начиная с 1956 года.

Отмечается, что экспозиция музея построена по хронологическому принципу и охватывает период с 1956 по 2019 год, а также современную историю.

Музей условно разделен на две части, образующие единое смысловое пространство. Первая из них рассказывает о жизни "Современника" с момента открытия и до 1970 года, когда театром руководил его идеолог и художественный лидер Олег Ефремов. Вторая часть посвящена истории театра эпохи Галины Волчек.

Ранее сообщалось, что московская музейная неделя состоится с 15 по 21 апреля. Так, 15 апреля можно посвятить знакомству с книжной иллюстрацией – в музее-панораме "Бородинская битва" работает выставка "Недаром помнит вся Россия". На ней можно узнать, как в ХХ веке издавали стихотворение Михаила Лермонтова "Бородино".

До этого стало известно, что в доме-музее Марины Цветаевой откроется новая выставка "Та гора была – миры!". Ее организуют в честь 100-летия создания "Поэмы горы" и "Поэмы конца".

