Собянин рассказал о городских онлайн-сервисах в культурных учреждениях Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Современные технологии помогают в развитии столичных учреждений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Благодаря городским онлайн-сервисам москвичи могут приобрести билеты в культурные организации через единую билетную систему. Кроме того, сервисы предлагают получить единый читательский билет и забронировать книги онлайн.



В частности, жители столицы могут арендовать помещение для собственного мероприятия в музее, библиотеке, театре и других культурных организациях, а также изучить город онлайн при помощи проекта "Узнай Москву", подчеркнул мэр.



"На портале и в мобильном приложении больше 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания свыше 4 тысяч объектов – зданий, памятников, музеев – и многое другое", – добавил он.

Ранее бесплатный онлайн-сервис для перехода на патентную систему налогообложения (ПСН) появился на портале ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Воспользоваться им может любой, кто ведет или планирует вести бизнес-деятельность в Москве. Для этого им нужно заполнить анкету на сайте.

До этого Собянин рассказал, что у жителей столицы появилась возможность найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис "Моя семья". На его базе можно также посмотреть метрические книги, брачные обыски, ревизские сказки и исповедные ведомости, добавил он.

