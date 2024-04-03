Онлайн-сервис для бизнесменов столицы появился на портале МБМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бесплатный онлайн-сервис для перехода на патентную систему налогообложения (ПСН) появился на портале ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"В прошлом году каждый седьмой индивидуальный предприниматель применял патентную систему налогообложения. Она понятна и удобна, и у нее есть ряд преимуществ", – рассказала глава ведомства Кристина Кострома.

По ее словам, им не нужно подавать налоговые декларации, что позволит сэкономить на бухгалтерском учете. Также сам владелец сможет выбрать срок действия такого патента – от 1 месяца до 1 года. Это, уточнила Кострома, особенно актуально для сезонного бизнеса.

"Новый онлайн-сервис позволит сэкономить время и избежать ошибок при составлении заявления на получение патента", – добавила она.

Воспользоваться сервисом может любой, кто ведет или планирует вести бизнес-деятельность в Москве. Для этого им нужно заполнить анкету на сайте. После проверки заявителям пришлют на электронную почту готовое заявление на получение патента, которое затем можно будет передать в налоговую службу.

Кроме того, предприниматели смогут приобрести сразу несколько патентов на разные виды деятельности, указала Кострома. Полный список всех видов деятельности размещен на портале МБМ.

Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, рассказывал ранее Сергей Собянин. В частности, за прошлый год количество юридических лиц в реестре малого и среднего бизнеса выросло на 2,3%. Их общее число насчитывало 466 тысяч.