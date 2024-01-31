Москвичи воспользовались сервисом "Поиск по архивам" более 20 млн раз за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы

Москвичи воспользовались сервисом "Поиск по архивам" свыше 20 миллионов раз за год, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На протяжении нескольких последних лет запросы, связанные с поиском предков и исследованием прошлого семьи, оказываются одними из самых популярных в Главархиве Москвы. Это особенно заметно в Год семьи. Семья для человека – это и предыдущие поколения, и будущие представители рода", – подчеркнула заммэра.

Ракова напомнила, что в Москве работает онлайн-сервис "Моя семья". В нем хранятся метрические книги с информацией о рождении, браке и смерти жителей столицы. На основе ресурса "Моя семья" нейросеть "Поиска по архивам" училась читать рукописные тексты. Она проанализировала более 10 миллионов страниц.

Сервис "Поиск по архивам" был запущен в прошлом году. Через него граждане могут найти информацию о своей семье, узнать больше об исторических личностях. В настоящее время в сервисе представлено более 5,4 миллиона страниц исторических материалов.

В честь трехлетия клуба мемуаристики "Линия жизни" столичный Главархив и центры московского долголетия начали новый этап проекта, приуроченный к Году семьи. Отныне его участники смогут сдать на вечное хранение в архив воспоминания о том, как они проводили праздники, отмечали значимые даты, какие городские мероприятия посещали, и о других важных событиях в жизни.

В Год семьи было решено собрать как можно больше историй о важных датах и праздниках, которыми могут поделиться пожилые москвичи. Также весь год работники архивного ведомства будут проводить занятия с участниками клуба, а по результатам работы будет выпущен сборник, в котором отразятся жизни московских семей.



Главархив Москвы представил москвичам материалы военного парада 1941 года