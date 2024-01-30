Главархив открыл онлайн-выставку к юбилею киностудии "Мосфильм"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы

Главархив открыл новую онлайн-выставку к юбилею киностудии "Мосфильм". Ее можно посмотреть в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", в зале "1950–2000 годы" (раздел "Медиатека", подраздел "Выставки"). Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего в экспозиции представлены четыре тематических раздела. Первый из них посвящен 1920-м годам, эпохе немого кино и появлению киностудии. В этом разделе можно ознакомиться с историческими документами, связанными со становлением отечественной киностудии.

Датой официального открытия "Мосфильма" принято считать 30 января 1924 года, когда на экраны вышел немой фильм "На крыльях ввысь" Бориса Михина, одного из основателей студии.

Второй раздел выставки посвящен работе "Мосфильма" в 1930–1940-е годы, когда были сняты первые звуковые картины, в частности, музыкальные комедии Григория Александрова "Цирк" и "Волга-Волга".

С 1941 по 1944 год сотрудников киностудии эвакуировали в Алма-Ату, так как у "Мосфильма" был статус важного стратегического предприятия. Несмотря на нехватку оборудования и сложные условия труда, активная работа над фильмами и съемки продолжались.

В третьем разделе выставки повествуется о 1950–1960-х годах и знаменитых картинах эпохи оттепели – "Баллада о солдате" Григория Чухрая, "Девять дней одного года" Михаила Ромма, "Июльский дождь" Марлена Хуциева, а также "Андрей Рублев" Андрея Тарковского.

Последний раздел посвящен фильмам 1970–1960-х годов, которые рассказывают об экзистенциальных переживаниях человека и поднимают остросоциальные темы.

К примеру, в 1970-е годы на киностудии были созданы запомнившиеся многим зрителям картины "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, "Служебный роман" Эльдара Рязанова, "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая и другие.

Ранее сообщалось, что к 80-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады Главное архивное управление Москвы опубликовало книгу "Непобедимый город над Невой…", которую можно найти в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

До этого Главархив открыл онлайн-выставку "Столичное профтехобразование. Страницы истории", которая посвящена развитию среднего профессионального образования в Москве с 1917 года по сегодняшний день. Экспозиция включает фотографии, видео и документы Главархива и столичного департамента образования и науки.

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