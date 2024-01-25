Главархив открыл выставку об истории среднего профессионального образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главархив открыл онлайн-выставку "Столичное профтехобразование. Страницы истории", которая посвящена развитию среднего профессионального образования в Москве с 1917 года по сегодняшний день. Экспозицию можно посмотреть в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", она включает фотографии, видео и документы Главархива и столичного департамента образования и науки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Начальник архивного ведомства Ярослав Онопенко указал, что открывшаяся выставка охватывает важные периоды в истории московских профессионально-технических училищ: их зарождение, основные реформы во времена СССР, жизнь учебных заведений в сложные для страны периоды и другое. Благодаря таким материалам, продолжил он, гости экспозиции смогут представить студенческую жизнь за последнюю сотню лет, а альбомы-отчеты помогут узнать о процессе обучения. Онопенко уверен, что выставка может быть полезна тем, кто интересуется историей науки и образования, а также людям, выбирающим пути дальнейшего профессионального совершенствования.

Отмечается, что после 1917 года большая часть ремесленных училищ была превращена в техникумы. В 20-е годы там готовили технический и младший управленческий персонал для заводов, фабрик и сельского хозяйства.

Техникумы были для тех, кто уже имел школьное образование, там готовили в основном мастеров и техников. Для не окончившей школу молодежи, но стремящейся получить квалифицированные профессии, на предприятиях СССР создавали школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).

Также 2 октября 1940 года вышел указ президиума Верховного совета "О государственных трудовых резервах СССР", согласно которому в стране создали единую систему среднего профобразования. Она включала ремесленные и железнодорожные училища с двухгодичным сроком обучения для молодых людей в возрасте 14–15 лет и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) для ребят 16–17 лет, рассчитанные на полугодовой или девятимесячный курс обучения.

Позже, в 1959–1963 годах, прошла реформа системы профобразования. Все ремесленные и железнодорожные училища и школы ФЗО были превращены в профессионально-технические училища (ПТУ), а управления государственных трудовых резервов стали управлениями профессионально-технического образования.

В начале 1990-х в РФ стали появляться колледжи. С 1 сентября 2013 года многие ПТУ получили статус техникумов и колледжей. Этот переходный период длился до 1 января 2016 года.

Сейчас в системе соцкомплекса Москвы функционируют 53 колледжа, там учатся свыше 100 тысяч студентов. Эти учебные заведения предлагают возможности для получения более чем 170 специальностей и профессий, востребованных во всех отраслях городской экономики.

Ранее сообщалось, что школы и колледжи 30 российских регионов оснастят техникой для обучения по разработке, производству и эксплуатации БПЛА. По информации пресс-службы Минпросвещения, в каждом пилотном субъекте к одному колледжу прикрепят 17–20 школ для совместной работы. Также в этом году для проекта подготовят примерно 2,5 тысячи педагогов, а также разработают 20 учебных модулей.

Колледжи Москвы оборудуют новыми лабораториями и мастерскими