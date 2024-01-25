Третий поток архивного проекта для школьников и студентов колледжей открылся в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве заработал третий поток архивного проекта для воспитанников школ и студентов колледжей "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в фондах Главархива Москвы сохранились документы деятелей медицины, культуры, истории, физики, химии и других наук. По ним обучались и преподавали в Императорском Московском университете, уточнила вице-мэр.

Проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" поможет столичным школьникам и студентам колледжей работать с оригиналами таких материалов.

"В третьем потоке проекта ребята изучат более 200 документов, принадлежавших деятелям естественных и математических наук. Часть этих материалов впоследствии будет включена в реестр уникальных документов Москвы", – отметила Ракова.

Молодые люди получат возможность изучить профессиональный путь геолога и минералога Александра Ферсмана, одного из основоположников российской бактериологии Георгия Габричевского, советского химика-органика Александра Несмеянова и многих других.

Проект официально открылся в сентябре 2023 года. Его создателями стали Главархив Москвы и столичный департамент образования и науки на базе Московского центра воспитательных практик.

Ранее стало известно, что в честь трехлетия клуба мемуаристики "Линия жизни" Главархив и центры московского долголетия приступили к новому этапу проекта, который приурочен к Году семьи. Теперь его участники получат возможность сдать на вечное хранение в архив воспоминания о том, как они проводили праздники, отмечали значимые даты и многое другое.



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