Бывший вице-премьер Сербии Вулин заявил о подготовке украинских спецслужб к его убийству

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Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин расценил свое появление в базе украинского сайта "Миротворец" как возможную подготовку к его физической ликвидации со стороны украинских спецслужб. По его мнению, публикация персональных данных стала частью кампании давления, которая может завершиться покушением на него, сообщил политик РИА Новости.

Вулин, основавший партию "Движение социалистов", оказался в базе ресурса в понедельник, 9 ноября.

Сербский политик назвал происходящее гибридной атакой, которая, по его оценке, проходит в несколько этапов. Сначала, как утверждает Вулин, против него развернули кампанию в сербских средствах массовой информации, затем начали публично обозначать угрозу физической расправы, а следующим этапом может стать сама ликвидация.

Он также напомнил, что с начала специальной военной операции выступал за союзнические отношения Сербии и России. Вулин считает, что конфликта на Украине можно было избежать при соблюдении Минских соглашений. Кроме того, он обвинял украинские власти в притеснении русского народа и Русской православной церкви.

Политик заявил, что не откажется от своих убеждений, даже если за них придется заплатить свободой или жизнью.

Ранее в базу "Миротворца" внесли Татьяну Брухунову, супругу народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Сведения о ней появились на сайте 22 сентября. Авторы ресурса обвинили женщину в пропаганде, поддержке России и посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.