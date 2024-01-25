Москвичам рассказали, как город помогает студентам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столичные власти стараются предоставить студентам всестороннюю поддержку. Подробнее об этом рассказывается на официальном сайте мэра.

В настоящее время в городе живут 3,2 миллиона молодых людей, из них более 900 тысяч являются студентами вузов и колледжей. Недавно Москва стала "Молодежной столицей России". Здесь работают различные студенческие объединения, такие как Московский студенческий совет, клуб проректоров Москвы, "Молодежь Москвы" и другие. Они помогают найти занятие по душе и раскрыть талант молодых людей.

Город организует для студентов множество мероприятий:

Дни студенчества;

фестивали "День молодежи" и "Московская студенческая весна";

флешмоб "День первокурсника";

форум-выставка "Карьера vs бизнес";

игры московской студенческой лиги КВН "Молодежь Москвы";

конкурс "Мисс и мистер студенчество";

спортивное студенческое соревнование "Лига универов";

фестиваль колледжей и другие.

Также у молодежи есть возможность реализовать свои идеи на практике. Для этого проводят грантовые конкурсы и открывают акселераторы.

Большое внимание уделяется волонтерской деятельности. На портале ресурсного центра "Мосволонтер" зарегистрированы свыше 78,1 тысячи студентов.

Кроме того, город помогает с профориентацией студентов. Желающие могут принять участие в добровольном квалификационном экзамене, чтобы проверить соответствие своих знаний и навыков требованиям работодателей.

В прошлом году в столице также заработал кадровый центр "Профессии будущего". Там тестирование могут пройти учащиеся девятых классов, которые собираются после выпуска поступить в колледж. Помочь определиться с будущей специальностью может и онлайн-ресурс "Атлас профессий колледжей".

Москва также поддерживает молодых людей в поиске работы. В городе реализуется проект "Первая работа". Он был создан для москвичей в возрасте от 18 до 26 лет. В рамках проекта предлагают адресное трудоустройство в государственные и коммерческие компании, а также в городские учреждения.

Для помощи молодежи были утверждены программы "Прокачай карьеру" и "Самозанятость в руки", а также проводится фестиваль "Профи будущего".

Помимо этого, столичным студентам предоставляют различные льготы по карте москвича:

льготный проезд на городском транспорте, пригородных поездах и МЦД;

скидки на товары и услуги более чем в 9,5 тысячи партнерских точках;

возможность использовать карту в качестве единого читательского билета в столичных библиотеках;

возможность записываться к врачу через инфоматы в поликлиниках;

учащимся московских колледжей карта позволяет бесплатно посещать музеи и выставочные залы Москвы по программе "Музеи – детям".

для получения социальной стипендии;

для замены паспорта;

для оформления единого читательского билета;

для записи к врачу и просмотра электронной медкарты;

сервис поиска вуза по результатам ЕГЭ.

Власти города продолжают развивать бесплатную сеть Wi-Fi в студенческих общежитиях. Молодежь может пользоваться и другими удобными городскими услугами и сервисами:Ранее российское правительство обновило программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Там будут сформированы условия, помогающие молодым людям определиться с профессией до достижения 18 лет.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году Москва помогла столичной молодежи, участникам московских программ молодежного технологического предпринимательства создать свыше 130 стартапов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году, подчеркнул мэр.



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