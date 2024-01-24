Москва онлайн покажет празднование Дня студента в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

25 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как проходит День студента на катке в Парке Горького. Корреспондент Анна Луговская посетит праздник и пообщается с молодежью.

Парк Горького проведет квест "Москва студенческая", в рамках которого запланированы эстафеты, соревнования на скорость, медиамарафон и многое другое. Также на катке пройдут хоккейный матч со звездными игроками и выступления известных артистов.

Всего в столице запланировано более 90 мероприятий для студентов: экскурсии, концерты, фестивали, соревнование "Лига Универов".

Смотрите прямую трансляцию 25 января в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.