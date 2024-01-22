Концерты на катках, экскурсии и карьера: как отметить День студента в Москве

Ежегодно 25 января в России отмечают День студента, он же – Татьянин день. В Москве для молодежи организуют множество событий – бесплатные концерты, лекции, фестивали. Афиша самых ярких мероприятий – в нашем материале.

Все для молодежи

В Москве в Дни студенчества, с 24 по 26 января, пройдет свыше 90 мероприятий, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Сергей Собянин мэр Москвы Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании "Лига универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне.

По словам мэра, сейчас в столице проживают больше 3,2 миллиона молодых людей, а в декабре прошлого года город стал молодежной столицей России.

Все на каток!

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральным событием праздника 25 января станет каток в Парке Горького. В этот день для всех Татьян, а также студентов дневной и вечерней форм обучения вход на лед будет бесплатным. Необходимо заранее забронировать билет онлайн, ввести промокод STUDENT2024 или TATYANA2024, а на входе предъявить паспорт или студенческий.

С 17:00 начнется развлекательная программа. Для молодежи организуют квест "Москва студенческая", который включает эстафеты и соревнования на скорость, smm-марафон "Снежный объектив", где нужно будет создать уникальный контент для своих соцсетей. Также пройдет хоккейный матч со звездными игроками и выступления известных артистов.

В этот день ледовые арены также будут бесплатными для студентов и Татьян в парках "Сокольники", "Ходынское Поле", "Митино", в саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово, Серебряном бору, природно-историческом парке "Царицыно" и других. На многих из них проведут мастер-классы и музыкальные программы. Например, в саду имени Н. Э. Баумана с 16:00 до 17:30 пройдет дискотека на льду, а с 19:00 до 20:00 состоится открытый урок по фигурному катанию (предварительная регистрация не нужна).

Еще одно крупное событие 25 января – концерт "Ритмичные коньки" на катке "Мечтатели" в "Лужниках". Для посетителей выступят Бьянка, Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, "SOPRANO Турецкого" и другие популярные музыканты. Начало в 20:00 (вход на концерт по билету на каток).

Прогулки по павильонам ВДНХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Также студенты и Татьяны 25 января смогут бесплатно посетить популярные павильоны ВДНХ: центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", музей ВДНХ, комплекс "Буран". Для этого необходимо взять с собой паспорт или студенческий.

Множество из павильонов подготовили в этот день увлекательные мероприятия. Например, в центре "Космонавтика и авиация" в 17:00 и 19:00 пройдут экскурсии "Время первых. Студенты космоса", где участникам расскажут об отряде космонавтов, чей полет ознаменовал начало эры пилотируемой космонавтики.

В 19:00 в музее славянской письменности "Слово" начнется экскурсия "Вспоминайте иногда вашего студента…". Посетителям расскажут о жизни и традициях русского студенчества, о связанных с учебой песнях, легендах и суевериях. Регистрация на экскурсии доступна здесь.

Спортивные и творческие соревнования

Днем ранее, 24 января, в 18:00 состоится финал конкурса "Мисс и Мистер студенчество". На этом этапе 22 участника продемонстрируют свои творческие номера, каждый из которых символизирует знаковое место Москвы, и примут участие в гала-концерте. Любой желающий может прийти и поддержать конкурсантов (улица Шереметьевская, дом 2).

Еще одно состязание "Студгонка" состоится уже 26 января в 14:00 по адресу Ярославское шоссе, дом 26, строение 4 (Легкоатлетический манеж МГСУ). Команды из 20 столичных вузов встретятся на спортивно-интеллектуальном соревновании, чтобы продемонстрировать силу, ловкость, скорость и ум. Им предстоит пройти по три испытания: спортивная полоса препятствий, квест и зачетная битва. Для гостей и болельщиков приготовили конкурсы, зарядки с известным спортсменом и другие активности.

Зарегистрироваться на события можно на сайте.

Польза для карьеры

Ежегодный фестиваль студенческого предпринимательства в этом году пройдет под лозунгом "Москва – точка старта". Гости смогут посетить лекции известных бизнес-экспертов, увидеть презентации проектов молодых предпринимателей, поучаствовать в полезных мастер-классах, пообщаться с единомышленниками. Завершит фестиваль праздничный концерт. Мероприятие пройдет 26 января с 15:30, регистрация доступна по ссылке.

Еще одно профориентационное мероприятие "Профи будущего" пройдет 26 января в 12:00 в центре занятости "Моя карьера" (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1). Эксперты расскажут гостям об эффективном трудоустройстве, идеальном резюме, самопрезентации и популярных вакансиях. На мероприятии студенты смогут пройти собеседование в ведущей компании, получить приглашение на работу или оплачиваемую стажировку. В фестивале примут участие более 35 работодателей, которые предложат соискателям свыше 300 вакансий в разных отраслях. Вход по предварительной регистрации (с собой необходимо взять паспорт).

Экскурсии по вузам

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Кроме того, в честь праздника в Москве также пройдет череда экскурсий с посещением исторических зданий, в которых располагаются вузы. Участники смогут увидеть старинные учебные корпуса Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, расположенные в Стремянном переулке и на улице Зацепе, заглянуть в дом Дурасова, где сейчас Научный исследовательский университет "Высшая школа экономики", и не только. Расписание всех экскурсий можно узнать на сайте проекта "Узнай Москву".