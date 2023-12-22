Собянин: Москва победила в федеральном конкурсе "Молодежная столица России"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва стала победительницей федерального конкурса "Молодежная столица России". Вместе со столицей это звание получил Владивосток, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Мы – лучшие в продвижении молодежных инициатив", – отметил градоначальник.

По словам мэра, на сегодняшний день в Москве проживают более 3,2 миллиона молодых людей. Столичная молодежь имеет все возможности для своего развития. В городе есть ведущие учебные заведения, инновационные площадки, масштабные события и многое другое. Также воплощать свои идеи в проекты молодые люди могут при помощи конкурсов и акселераторов.

Собянин подчеркнул, что благодаря победе в конкурсе Москва станет местом притяжения молодежи со всей России на целый год. В столице организуют международные и всероссийские мероприятия.

Немногим ранее о победе Москвы и Владивостока в "Молодежной столице России" сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Итоги были объявлены на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Народное голосование за "Молодежную столицу России" завершилось в 09:00 21 декабря. В конкурсе также принимали участие Красноярск, Омск и Мурманск.

Городам, которые одержали победу, предоставят право на организацию мероприятий федерального масштаба, а также дополнительный грантовый конкурс для молодежи.

Москва вышла в финал федерального конкурса "Молодежная столица России – 2024"