Молодежный флешмоб "Зачетная Москва" прошел на катке ВДНХ

Фото: vk.com/Совет студентов и аспирантов МГПУ

Более 200 человек приняли участие в молодежном флешмобе "Зачетная Москва", который состоялся на катке на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

"Молодые москвичи встретились на главном катке страны, чтобы поддержать город в финале конкурса "Молодежная столица России – 2024". В событии также приняли участие профессиональные фигуристы", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

Там обратили внимание, что Москва ежегодно подтверждает статус главного центра притяжения талантливой и амбициозной молодежи. Для молодого поколения в городе созданы всесторонние условия, в том числе работают ведущие учебные заведения, проходят различные мероприятия и другие.

Поддержать Москву в голосовании можно до 20 декабря на сайте. Победителя объявят 22 декабря 2023 года. Он получит право на проведение мероприятий федерального масштаба и другие преимущества.

