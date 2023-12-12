Москва продолжает борьбу за звание молодежной столицы России – 2024

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пять городов, включая Москву, борются за звание молодежной столицы РФ в 2024 году. Об этом Агентству "Москва" сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По ее словам, столица – город для молодежи, ведь именно здесь находятся главные университеты страны, куда стремятся попасть абитуриенты со всех мест России.

"Именно здесь молодые ребята создают уникальные проекты и развивают свои навыки в различных сферах: от волонтерства и спорта до творчества и ИT", – напомнила она.

Москва достойна этого звания, также уверена Дарья Купрякова, амбассадор проекта "Молодежь Москвы". Она рассказала, что в столице есть множество обучающихся ребят с амбициями, вариантов для их развития и продвижения.

"Кто-то развивается в научной деятельности, кто-то – в общественной, кто-то – в добровольческой. В общем Москва – это точка притяжения для молодежи, где каждый может стать тем, кем он хочет", – сказала она.

Новую молодежную столицу РФ выберут 22 декабря 2023 года. Само голосование проходит до 20 декабря. Торжественное подведение итогов голосования пройдет в Доме молодежи на международной выставке-форуме "Россия".

Уточняется, что это звание даст городу право на проведение мероприятий федерального масштаба, а также выделение дополнительных грантов для молодежи.

Ранее стало известно, что в список финалистов также вошли Владивосток, Красноярск, Мурманск и Омск. Голосование проводится на сайте, там нужно авторизоваться и нажать кнопку "Голосовать".

Москва вошла в список финалистов конкурса "Молодежная столица России – 2024"