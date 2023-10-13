Свыше 8,2 тыс москвичей объединило патриотическое волонтерство в 2023 году

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 8,2 тысячи москвичей объединило патриотическое волонтерство в 2023 году. Они поучаствовали более чем в 40 патриотических мероприятиях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, волонтеры заботятся о ветеранах, сопровождают участников крупных мероприятий, проводят исследования в архивах и на выездах. С их помощью сохраняется память о подвигах героев, а также подключается московская молодежь.

В этом году в рамках акции "Спасибо герою" ко Дню Победы волонтеры предложили москвичам подписать открытки для ветеранов, подарили георгиевские ленточки, рассказали истории из жизни участников тех событий, а также помогли разместить необходимую информацию на сайте проекта "Бессмертный полк. Москва".

Помимо этого, волонтеры сопровождали участников мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, Дню России и к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Стать патриотическим волонтером может каждый. Для этого на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" зайти в раздел "События", выбрать понравившееся мероприятие и отправить заявку на участие.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла акция "Цветы Победы". Студенты и активисты общественных организаций возложили цветы к памятным местам, связанным с образованием Московского народного ополчения.

Первый раз акцию провели в 2020 году. С того момента лидеры молодежных проектов и общественных организаций каждый год в дни памятных дат возлагают цветы к столичным памятникам.

Москвичи приняли участие в мемориальной акции "Свеча памяти"