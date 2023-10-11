Акция "Цветы Победы" стартовала в столице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве началась акция "Цветы Победы". Студенты и активисты общественных организаций приносят цветы к памятным местам, связанным с образованием Московского народного ополчения.

В начале акции участники возложили цветы к памятнику бойцам народного ополчения на северо-западе Москвы.

Как рассказала во время мероприятия председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, 11 октября – важная дата для столицы – День Московского народного ополчения 1941 года. В этот день москвичи отдают дань памяти героям – защитникам города.

"Отрадно отметить, что наша молодежь с особым вниманием принимает участие в сегодняшней акции, возлагая цветы к памятникам, посвященным героям", – сказала она

Первый раз акцию "Цветы Победы" провели три года назад. С того момента лидеры молодежных проектов и общественных организаций каждый год в дни памятных дат возлагают цветы к московским памятникам.

Ранее сообщалось, что сотрудники налоговой службы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе, чтобы почтить память павших солдат в ходе Второй мировой войны.

Замглавы УФНС РФ по Москве Сергей Карпачев напомнил, что более 27 миллионов человек погибли во время войны. Он отметил, что с самого начала и до конца в тылу работали дети и женщины, отдавая все силы ради победы.

В Москве проходит акция "Цветы победы"