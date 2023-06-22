В Москве прошла акция "Линия памяти", посвященная 82-й годовщине начала ВОВ

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

В столице прошла акция "Линия памяти", которая посвящена 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В память о каждом дне войны на Крымской набережной зажгли 1418 свечей. По традиции, первый огонь зажег участник ВОВ.

Акция "Линия памяти" проводится в Москве уже в девятый раз.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Путин не планирует каких-либо заявлений 22 июня, в День памяти и скорби, который связан с началом Великой Отечественной войны.

В "Музеоне" прошла акция "Линия памяти"