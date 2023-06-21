Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Памятное мероприятие пройдет в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

21 июня в Москве пройдет Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Военный оркестр штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск Национальной гвардии РФ исполнит на мероприятии известные музыкальные композиции о войне.

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