Москва онлайн покажет Всероссийскую мемориальную акцию "Свеча памяти"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть Всероссийскую мемориальную акцию "Свеча памяти", посвященную Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Военный оркестр штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск Национальной гвардии РФ сыграет известные музыкальные композиции о войне. Песни исполнит Екатерина Линковская.

На фасаде главного здания Музея Победы будет продемонстрирована масштабная видеоинсталляция.

Ровно в полночь собравшиеся на площади перед музеем почтут память погибших минутой молчания.

Ветераны, гости и волонтеры зажгут от Вечного огня ровно 1418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны.

Смотрите прямую трансляцию 21 июня в 23:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.