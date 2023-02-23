Владимир Путин возложил цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Президент по традиции приехал в Александровский сад. Так в День защитника Отечества он почтил память павших воинов. Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации".

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