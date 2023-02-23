12 наземных маршрутов улучшат в Москве к открытию БКЛ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве к открытию Большой кольцевой линии метро для повышения доступности новых станций оптимизируют 12 маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Мэр <...> поручил обновить и маршруты наземного городского транспорта, чтобы пассажирам стало еще удобнее добираться к новым станциям. Около 200 автобусов и электробусов будут работать на 12 маршрутах, которые мы сделаем удобнее", – рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Изменения затронут маршруты № 265, 40, 75, 759, 987, с811, 59 и другие. Пассажирам станет удобнее совершать пересадки, а время в пути до новых станций БКЛ сократится. Это станет возможным благодаря корректировке графиков движения автобусов и электробусов, а также изменению схем маршрутов.

Сейчас специалисты обновляют информационные плакаты на остановках, загружают информацию в бортовые компьютеры и систему информирования пассажиров, а водители проходят соответствующий инструктаж.

Кроме того, в городе запустят новый маршрут с604. Он пройдет от станции метро "Сокольники" до "Семеновской".

Ранее сообщалось, что с 14:40 23 февраля по 21:40 26 февраля изменится график движение поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Часть составов выведут из расписания, другие же будут курсировать по укороченным маршрутам.



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