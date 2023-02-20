РЖД сократили до 45 дней глубину продаж билетов на ряд поездов отправлением с 17 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские железные дороги сократили до 45 дней глубину продаж билетов на некоторые поезда отправлением с 17 мая. Об это информирует телеграм-канал РЖД.

"В связи с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле действующее расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 17 мая будут скорректированы", – рассказали в компании.

В РЖД добавили, что изменения коснутся поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и другими. Компания принесла извинения за неудобства.

Ранее в МЖД заявили, что расписания движения поездов Савеловского и Белорусского направлений изменятся 17–19 и 23–25 февраля. Это связано с реконструкцией станции МЦД-1 Лианозово, где уже стартовало строительство новой платформы.

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