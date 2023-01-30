Расписание электричек пяти направлений МЖД и МЦД изменится в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 1 по 28 февраля 2023 года изменится расписание движения пригородных поездов пяти направлений Московской железной дороги (МЖД), первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2), а также аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"В феврале изменится расписание пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Белорусского, Савеловского направлений МЖД, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево в связи с модернизацией инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В период с 1 по 28 февраля на Савеловском направлении на станции Лобня (с 01:30 до 05:00), на участках Москва-Бутырская – Бескудниково (с 00:20 до 05:20) и Каналстрой – Вербилки (с 10:50 до 14:50) специалисты проведут работы по обновлению энергетических объектов.

Аналогичные работы проведут на Курском и Казанском направлениях МЖД на участках Красный Строитель – Подольск (с 1 по 3 и с 7 по 14 февраля с 00:30 до 05:40), Раменское – Бронницы (в ночные часы с 1 по 28 февраля, кроме 22, 23, 26 и 27 февраля) и Рыбное – Дивово (с 1 по 3 и с 6 по 10 февраля с 06:00 до 08:40).

В связи с проведением работ некоторые поезда пяти вышеуказанных направлений проследуют по укороченному маршруту. Время отправления и прибытия подвижных составов также изменится.

Ознакомиться с подробной информацией об изменениях в расписании можно на вокзалах, остановках, а также в приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что на Казанском направлении МЖД начали курсировать три новых поезда. Новые поезда ходят по маршруту от Москвы до Коломны. Составы ЭП2Д отличает наличие в вагонах Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки гаджетов, кондиционеров с системой обеззараживания воздуха, а также креплений под велосипеды и дополнительных поручней.



Три новых поезда начали курсировать на Казанском направлении МЖД

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