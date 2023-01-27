Движение поездов на центральном участке МЦД-2 изменится 28–29 января и 4–5 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реверсивное движение поездов запустят 28–29 января и 4–5 февраля на участке Каланчевская – Курский вокзал в связи с путевыми работами для запуска МЦД-4. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Поезда в указанный период будут курсировать по одному пути. Движение поездов МЦД-2 на участке Каланчевская – Курский вокзал будет приостановлено.

"Поезда МЦД-2 и часть электричек Рижского, Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево, Дмитровская и Рижского вокзала, от Подольска до Курского вокзала", – уточнили в пресс-службе.

Для пригородных поездов дальних маршрутов на участке Каланчевская – Курский вокзал будет сохранен сквозной маршрут. Некоторые поезда МЦД-2, Курского и Рижского направлений будут выведены из расписания. Изменится время отправления и прибытия некоторых электричек, а также количество их остановок на маршруте.

Для сохранения объемов движения в будни технологические "окна" назначены в периоды, когда поток пассажиров минимален, а именно с 01:30 28 января до 04:30 30 января и с 01:30 4 февраля до 04:30 6 февраля.

Представители МЖД призвали пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов, чтобы грамотно спланировать будущие поездки. Изучить расписание можно на вокзалах и остановках, также оно опубликовано на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".

Ранее в Дептрансе уточнили, что на станциях Рижская и Площадь трех вокзалов движение электропоездов с 01:30 28 января по 04:30 30 января будет осуществляться только в сторону Нахабина с интервалами до 1 часа.

На Рижском направлении отменят часть поездов, увеличат интервалы движения электричек до 30 минут. Кроме того, некоторые поезда будут курсировать только от и до станции Стрешнево и Рижского вокзала.

Расписание электричек трех радиальных направлений МЖД изменится 10–29 января

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