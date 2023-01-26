Расписание движения поездов изменится на Рижском и Курском направлениях МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Изменится расписание движения поездов на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 с 01:30 28 января по 04:30 30 января в связи со строительством ТПУ "Рижская", сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В субботу и воскресенье будет закрыт один из главных путей на участке от Рижской до Курского вокзала. В это время поезда будут следовать по одному пути", – отметили в пресс-службе.

В Дептрансе уточнили, что на станциях Рижская и Площадь трех вокзалов движение электропоездов будет осуществляться только в сторону Нахабина с интервалами до 1 часа.

На Рижском направлении отменят часть поездов, увеличат интервалы движения электричек до 30 минут. Кроме того, некоторые поезда будут курсировать только от и до станции Стрешнево и Рижского вокзала.

На Курском направлении также отменят часть электричек. Поезда будут следовать с интервалами в 20 минут. Некоторые электропоезда проследуют от и до станции Царицыно и Курского вокзала.

Пассажиры могут ознакомиться с актуальным расписанием в приложениях "Метро Москвы", "Расписание и билеты ЦППК", а также на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что расписание поездов временно изменится на Киевском направлении МЖД с 28 по 29 января из-за работ по подготовке к запуску МЦД-4.

Ограничения будут действовать с 12:40 субботы до 17:00 воскресенья. В это время часть поездов будет отменена, а интервалы движения между оставшимися составами увеличатся до 25 минут.



Расписание электричек трех радиальных направлений МЖД изменится 10–29 января

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