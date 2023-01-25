Расписание поездов изменится на Киевском направлении МЖД 28–29 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов временно изменится на Киевском направлении МЖД с 28 по 29 января из-за работ по подготовке к запуску МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"28 января будет закрыт 2 главный путь, 29 января – 3 главный путь. <...> Это связано с работами к запуску МЦД-4: модернизируют систему управления движением поездов на участке от Киевского вокзала до станции Очаково", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут действовать с 12:40 субботы до 17:00 воскресенья. В это время часть поездов будет отменена, а интервалы движения между оставшимися составами увеличатся до 25 минут.

Кроме того, поезда, следующие в Москву, в эти дни не будут останавливаться на станции Поклонская. Также ограничения затронут движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково: часть из них выведут из расписания.

Ранее стало известно об изменении расписания поездов на Казанском направлении МЖД до 31 января. Ограничения, связанные с ремонтно-путевыми работами, действуют во временные интервалы с 08:20 до 14:20.



Расписание электричек трех радиальных направлений МЖД изменится 10–29 января

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