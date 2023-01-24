Автомобильное движение по Крымскому мосту ограничат 25 января

Фото: ТАСС/ФДА "Росавтодор"

С 23:00 25 января до 12:00 26 января на Крымском мосту будет ограничено автомобильное движение. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса России.

Ограничения вызваны проведением ремонтно-восстановительных работ. Путь для автомобилистов будет полностью закрыт.

"Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", – говорится в сообщении ведомства.

До этого автомобильное движение по автодорожной части моста было ограничено 20 января. Там проводились ремонтные работы с восстановлением поврежденных в результате теракта 8 октября участков.

После ЧП по мосту по-прежнему не осуществляется движение грузового транспорта. Передвигаться по дорожной части могут только легковые машины и автобусы. Движение грузовиков и фур планировали восстановить по Крымскому мосту весной.



Движение грузовиков запустят по Крымскому мосту в марте 2023 года

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