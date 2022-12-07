Суд продлил арест троим обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту

Фото: СК РФ

Басманный суд Москвы продлил до 8 марта 2023 года срок содержания под стражей Дмитрию Тяжелых, Олегу Антипову и Александру Былину, обвиняемых в рамках дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил <...> продлить меру пресечения Былину, Тяжелых, Антипову до 8 марта 2023 года", – заявила судья, уточнив, что инстанция удовлетворила соответствующее ходатайство следствия.

Представитель следственных органов, в свою очередь, отметил, что организаторы и все исполнители теракта пока не установлены. По его словам, для выполнения этой задачи правоохранители должны провести ряд процессуальных действий.

"По делу необходимо завершить производство 30 судебных экспертиз, получить ответы на запросы об оказании правовой помощи из компетентных органов Армении, Грузии, Болгарии, Китая", – сказал он.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили в ФСБ, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Басманный суд арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!