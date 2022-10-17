Юрист объяснил, какое наказание может грозить причастным к ЧП на Крымском мосту

Фото: СК РФ

Причастным к ЧП на Крымском мосту может грозить пожизненное заключение. Об этом "Ленте.ру" сообщил адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

Эксперт уточнил, что действия подозреваемых с самого начала были квалифицированы по статье о теракте. При этом, заявил адвокат, в данной ситуации очевидно и наличие умышленного причинения смерти.

"Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет или пожизненным лишением свободы", – заключил Карабанов.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.

Позднее Басманный суд Москвы арестовал троих граждан РФ, обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту. Их заключили под стражу до 8 декабря 2022 года.



Басманный суд арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

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