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Пять подозреваемых в теракте на Крымском мосту арестованы на два месяца. Такое решение принял Киевский районный суд Симферополя, сообщает ТАСС.

"Пять фигурантов, которые находятся в статусе подозреваемых, по ходатайству следствия арестованы до 8 декабря", – говорится в сообщении.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила. Погибли четыре человека.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Сообщалось, что СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар.

12 октября в ФСБ сообщили о задержании восьми причастных к теракту. По данным ведомства, организатором является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По данному делу задержаны пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.

Установлены 12 подозреваемых, имеющих отношение к взрыву на Крымском мосту

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