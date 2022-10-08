Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал Mash

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ выехали на место происшествия.

Следствием будут установлены обстоятельства и причастные к случившемуся лица.

Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что в хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе не перекрывалось в связи с инцидентом. В то время как движение по Крымскому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

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