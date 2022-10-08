На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом в хвосте поезда

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В хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны, сообщили ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги

"В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на железнодорожных путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы", – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе не перекрывалось в связи с инцидентом. В то время как движение по Крымскому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил Киев о последствиях в случае провокации на Крымском мосту.

Он подчеркнул, что мост охраняется современными системами противовоздушной обороны.

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