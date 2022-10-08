08:14Происшествия
На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом в хвосте поезда
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны, сообщили ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги
"В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на железнодорожных путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы", – говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе не перекрывалось в связи с инцидентом. В то время как движение по Крымскому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.
Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил Киев о последствиях в случае провокации на Крымском мосту.
Он подчеркнул, что мост охраняется современными системами противовоздушной обороны.
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